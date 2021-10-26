Сопредседатель Межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал рассказал о новой системе оплаты труда.
Так, цель нововведения Министерства труда и министерства здравоохранения России должна ликвидировать существующую разницу между зарплатами медиков в разных частях страны. Кроме того, система призвана убрать привязку доходов к трудовым нагрузкам.
"Стимулирующие надбавки за работу с ковидом существенны, но они затронули меньшую часть медработников. Основная часть получает скромные деньги, где-то на грани нищеты, это не новость. Когда майские указы президента принимались, одной и задач было подтянуть зарплаты работников здравоохранения, — цитирует эксперта Общественная Служба Новостей.
При этом Коновал отмечает, что в реальности большая часть медработников не получает этих зарплат. В 2019 году в здравоохранении начались коллективные подачи заявлений на увольнения. На фоне этого были внесены поправки в Трудовой кодекс — теперь правительство устанавливает основные параметры заработной платы.
"Потом правительство сменилось, начался ковид, только в этом году приступили к выполнению этой задачи. В целом, в отрасли здравоохранения денег в 2 раза меньше, чем это необходимо", — добавил специалист.
Ранее Независимый союз врачей Португалии потребовал от министерства здравоохранения создать условия для привлечения медицинских работников в Национальную службу здравоохранения. Сейчас в стране растет заболеваемость коронавирусом. Из-за этого врачи привлекаются из разных подразделений для работы на "скорой" в условиях нехватки персонала.
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