Режиссера Бориса Хлебникова госпитализировали с коронавирусом

Известный российский режиссер Борис Хлебников попал в больницу с коронавирусом, об этом написали в Telegram-канале Mash.

Известно, что сейчас состояние Хлебникова характеризуют как средней тяжести. Ранее он сам жаловался на слабость и сильный кашель, а также рассказал своим подписчикам, что тест на коронавирус показал положительный результат.

Напомним, что Борис Хлебников известен широкой аудитории после картин "Аритмия", "Коктебель", "Сумасшедшая помощь", "Свободное плавание" и "Некуда спешить".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в столице напряжённой. Количество случаев заражения коронавирусом выросло на 14%, а госпитализаций — на 10%. При этом темпы вакцинации в Москве выросли в четыре раза с конца августа.

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