Выдающиеся спортсмены проведут встречи с московскими школьникам

В рамках нового спортивно-просветительского проекта "Назад в школу" российские спортсмены — олимпийские чемпионы, а также чемпионы мира, Европы и России — будут проводить встречи с учащимися и педагогами школ, в которых они сами учились. Оператором проекта выступил центр "Патриот.Спорт" Департамента образования и науки города Москвы.
"Любая история успеха, в том числе спортивного, начинается со школьной скамьи. Выпускники, которые достигают высот в своей профессии — гордость любой образовательной организации! Благодаря проекту "Назад в школу" ребята смогут на реальных примерах понять, что даже у легендарных спортсменов в школьные годы помимо тренировок, соревнований и побед были уроки, домашние задания, контрольные работы, любимые предметы, учителя, друзья-одноклассники", — говорит директор центра "Патриот.Спорт" Марат Кучушев.
Он убежден, что такие встречи помогут одним ученикам заинтересоваться спортом, а другим дадут "дополнительную мотивацию для хорошей учёбы и стремления к высокому результату".
Участие в проекте уже подтвердили:
В течение учебного года список участников проекта "Назад в школу" будет расширяться.
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