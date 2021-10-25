Заммэра Владимир Ефимов рассказал об обустройстве бесплатных парковок в Москве

Неоформленные и пустующие земельные участки Москва может использовать по своему усмотрению. Например, обустроить там городские парковки, детские и спортплощадки или зелёные зоны. Только с июля 2021 года Госинспекция по недвижимости (ГИН) выявила свыше 300 свободных земельных участков, пригодных под общественные нужды, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Мониторинг и выявление таких участков — один из приоритетов работы Правительства Москвы в земельно-имущественной сфере. Выявленные сотрудниками ГИН свободные территории рассматриваются на предмет благоустройства.

"Так, в Гольянове уже обустроена открытая бесплатная автостоянка для жителей района", — отметил Владимир Ефимов.

В рамках данного направления работы в парковку превратили и участок общей площадью 1266 квадратных метра на востоке столицы, на улице Алтайская, владение 19. Парковка будет на 28 мест, 5 из которых предназначены для маломобильных горожан.

Все участки рассматриваются на городской комиссии, в которую входят представители Госинспекции по недвижимости, Департамента городского имущества, Москомархитектуры, префектур округов и других профильных ведомств.

Благоустройство свободный территорий

Парковка

Парковка