В Роспотребнадзоре призвали "готовиться" к Новому году уже сейчас

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что "готовиться" к Новому году надо уже сейчас. Так Попова призывает заботиться о своем здоровье.

В Роспотребнадзоре рекомендуют жителям России провести нерабочие дни, объявленные с 30 октября по 7 ноября, дома. Главный санитарный врач страны считает, что это единственный способ "хорошо встретить Новый год". О том, что уже сегодня надо бережно отнестись к собственному здоровью и сократить количество контактов, она рассказала в интервью телеканалу "Россия 1".

Ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова объяснила высокие показатели смертности от COVID-19 в России. По ее мнение, это следствие позднего обращения заразившихся к врачу и несвоевременное начало лечения.

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