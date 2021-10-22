Россия должна чувствовать исходящую от "Талибана"* угрозу, заявил эксперт

Военный эксперт, бывший член комиссии ООН Игорь Никулин считает, что в России должны чувствовать некоторую угрозу со стороны "Талибана"*, несмотря на то что сейчас организация не высказывает агрессию в адрес страны. По его мнению, они всё равно захотят расширить границы своего эмирата на территории СНГ.

Эксперт также полагает, что России нужны военные учения на границе с Афганистаном, чтобы отразить эту потенциальную угрозу.

"Планы "Талибана" по созданию эмирата гораздо шире, чем просто Афганистан, и эту идею они не бросят, потому вся Средняя Азия находится в зоне риска. Это все страны, которые входили в СССР, СНГ. Конечно, прямого нападения не будет, но проникновение вооружённых террористических групп более чем реально", — цитирует Никулина Лента.ру.

Ранее на юге Таджикистана стартовали учения войск стран-членов ОДКБ, которые эксперты в последнее время называют уже не тренировкой, а чуть ли не боевой тревогой, ведь враг в лице талибов* не дремлет, поэтому приходится отрабатывать задачи пресечения вторжения группировок противника в Таджикистан.

*Террористическая организация, запрещена в России.

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