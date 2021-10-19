В Крыму отменили международный экономический форум из-за COVID-19

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесен на следующий год в связи со сложной ситуацией с новой коронавирусной инфекцией. Об заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране", — цитирует Аксенова РИА Новости.

Уточняется, что форум должен был пройти 4-6 ноября на площадке отеля Mriya Resort & SPA. При этом информацию об отмене подтвердил и сам Хуснуллин. В своем Instagram заместитель председателя российского правительства написал, что он с главой Крыма Сергеем Аксеновым принял решение отменить форум в этом году.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

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