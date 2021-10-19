EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Трампа обвинили в подрыве норм конституции
Ветеран ВОВ о суде над охранником концлагеря: их не судить надо, а расстреливать
Глава Пенсионного фонда разозлил депутатов ответом на вопрос о "дворцах" ПФР
Учёные нашли мутированный и ещё более опасный дельта-штамм коронавируса
ФБР подтвердило обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне
В Совфеде оценили ограничительные меры Собянина из-за COVID-19 в Москве
Акции "Русала" упали на фоне новостей об обысках в доме Дерипаски
Невакцинированные болгары будут платить за лечение от COVID-19
ФБР проводит обыск в вашингтонском доме миллиардера Дерипаски

В Крыму отменили международный экономический форум из-за COVID-19

Россия

Шестой Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) перенесен на следующий год в связи со сложной ситуацией с новой коронавирусной инфекцией. Об заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"По согласованию с заместителем председателя правительства РФ Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным принято решение отменить проведение Ялтинского международного экономического форума и других массовых мероприятий. Это связано со сложной эпидемиологической ситуацией, с ростом заболеваемости по всей стране", — цитирует Аксенова РИА Новости.

Уточняется, что форум должен был пройти 4-6 ноября на площадке отеля Mriya Resort & SPA. При этом информацию об отмене подтвердил и сам Хуснуллин. В своем Instagram заместитель председателя российского правительства написал, что он с главой Крыма Сергеем Аксеновым принял решение отменить форум в этом году.

Напомним, что ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступила с инициативой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

В России предложено ввести локдаун с 30 октября по 7 ноября
Автор: Валентина Севрюгина
Последние материалы
В Крыму отменили международный экономический форум из-за COVID-19
Фельдшер рассказал, как скорая сливает данные об умерших
В Курганской области трое человек умерли от отравления алкоголем
Трампа обвинили в подрыве норм конституции
Ветеран ВОВ о суде над охранником концлагеря: их не судить надо, а расстреливать
Глава Пенсионного фонда разозлил депутатов ответом на вопрос о "дворцах" ПФР
Борьба с коррупцией: эффективные методы стран планеты
Путин собирает совещание, чтобы обсудить ситуацию с COVID-19
Учёные нашли мутированный и ещё более опасный дельта-штамм коронавируса
Со слов не верю: Песков отшутился, узнав о новых ограничительных мерах
Популярное
Здоровье
Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников обрушился с гневом на тех, кто считает, что от побочных действий вакцины можно умереть.

Врач на примерах объяснил, почему вакцинированные умирают от COVID-19
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Здоровье
В Британии заявили, что вакцинация усугубила пандемию в мире
Мир. Новости мира
Эрдоган: пять стран не могут вершить политику на основании своей победы в войне
Новости Украины
Ллойд Остин заедет в Киев, чтобы сообщить хорошую новость
Дмитрий Соколов Борьба с коррупцией: эффективные методы стран планеты Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Люди могут иметь много знакомых, но мало друзей Ирина Шлионская Александр Артамонов ДРСМД-истерика, или Логика американской импотенции Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Что сделает Россия с Украиной при вступлении в НАТО
Здоровье
Какая вакцина "держится дольше", выяснили американские учёные
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Новости Узбекистана
Ташкент выкручивает Москве руки: эксперт объяснил преференции Узбекистану
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников