Со слов не верю: Песков отшутился, узнав о новых ограничительных мерах

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков признался, что ещё не ознакомился с новыми ограничениями, которые ввели в Москве на фоне роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Так, Песков не смог ответить на вопросы журналистов о новых мерах. Он сказал, что это связано с тем, что правила в столице были введены, пока он был на мероприятии Русского географического общества.

"Не знаю, я вам со слов не верю. Должен ознакомиться письменно", — цитирует шутку Пескова РИА Новости.

Во вторник, 19 октября, мэр Москвы Сергей Собянин написал, что с 25 октября до 25 февраля 2022 года в столице пожилые люди, которые не имеют вакцинации от коронавируса, должны вновь соблюдать домашний режим, а работодатели должны перевести пожилых сотрудников и не менее 30% от общего числа работников на удалённый режим работы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.