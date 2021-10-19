Вице-мэр Ефимов озвучил условия продажи городских квартир физлицам и бизнесу

Физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели могут купить у Москвы объекты жилой недвижимости. Только за 9 месяцев текущего года было продано почти 2 тысячи таких объектов. Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов озвучил условия таких сделок.

Квартиры, которые предлагает город, востребованы у граждан и бизнеса. Только за первый квартал текущего года было реализовано 400 таких объектов, а по итогам 9 месяцев количество таких сделок достигло 1846.

"Отмечу, что на открытый аукцион попадают те квартиры, которые невозможно предоставить в рамках московских жилищных программ. Например, они не соответствуют по площади, состоянию или своему территориальному расположению", — добавил Владимир Ефимов.

Для приобретения таких объектов в центрах Минкомсвязи России необходимо оформить усиленную ЭЦП. Затем нужно пройти регистрацию на Инвестиционном портале Москвы, где покупателю будет открыт лицевой счёт. На него необходимо перевести средства, достаточные для оплаты задатка, который будет заблокирован до момента определения победителя в процедуре торгов.

На данный момент на аукцион выставлено ещё 600 объектов городской недвижимости. Подробные инструкции по их приобретению собраны в специальном разделе Инвестпортала.

Вырученные от продажи квартир средства направляются на строительство новых жилых домов по программе реновации и для москвичей, стоящих в очереди на улучшение жилищных условий, уточнил заммэра.