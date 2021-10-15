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В Москве началась Всероссийская перепись населения

Россия » Центр » Москва

Всероссийская перепись населения началась в Москве 15 октября. Как считают опрошенные эксперты, ее результаты помогут развитию практически всех сфер — от строительства до транспорта, поэтому поучаствовать в исследовании должно как можно больше жителей столицы.

В Москве началась Всероссийская перепись населения

Москвичам предстоит ответить на 33 вопроса — о себе и своих жилищных условиях. Находящиеся в России менее года ответят на 7 вопросов. Рыжевский отметил, что данные переписи позволят в первую очередь оценить число жителей столицы.

"Я думаю, что нам очень важно знать, во-первых, и сколько нас, с одной стороны, демография все-таки это такая важная составляющая для любого государства, и для Москвы, в частности. И зная национальный состав, зная вообще количество людей, мы как-то можем понимать вообще, работать над демографической какой-то проблемой", — рассказал он.

Как добавила председатель Молодежной палаты столичного района Москворечье-Сабурово Алиса Селезнева, результаты переписи в первую очередь повлияют на развитие инфраструктуры и благоустройство территорий. Также это коснется сферы здравоохранения, в частности строительства больниц, и сферы образования — открытия новых школ.

Поэтому, как подчеркнул Рыжевский, чем больше людей поучаствует в переписи, тем полученные данные будут реальнее и точнее.

"Соответственно, настолько максимально они будут эффективно учитываться в каких-то различных программах", — подытожил он.

Цифровая перепись

Принять участие в переписи можно будет одним из трех способов:

  • ответить на вопросы переписного листа самостоятельно на портале госуслуг,
  • посетить переписной участок
  • или дождаться переписчика у себя дома, которые начнут обход квартир с 18 октября.

Наиболее актуальным способом участия в переписи, особенно в связи с пандемией COVID-19, станет перепись онлайн, считает Селезнева. Сделать это можно до 8 ноября.

"В условиях эпидемиологической ситуации, которая сейчас есть у нас в стране, онлайн-перепись — это максимально актуально, так как нужно себя беречь, нужно беречь свое здоровье, и ввиду того, что растет заболеваемость, лучше при плохом самочувствии остаться дома", — отметила она.

В этом году во время проведения Всероссийской переписи населения отдельное внимание уделено технологиям и безопасности данных. Так, ответы на вопросы жителей переписчики будут сразу вносить в планшеты. Бумажные бланки будут использоваться в качестве резервного способа или по особому пожеланию респондента.

Об исследовании

Всероссийская перепись населения проводится каждые 10 лет. Исследование дает возможность оценить динамику изменений важных демографических, социальных и экономических показателей за время, прошедшее с момента предыдущей переписи, а также скорректировать ключевые направления развития страны и каждого населенного пункта, учитывая полученные актуальные данные. По данным переписи 2010 года, в Москве проживало более 11,5 млн человек. К трудоспособному населению себя отнесли 7,3 млн москвичей.

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Автор: Ольга Лазарева
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