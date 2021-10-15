В 2021 году организации Москвы уплатили на 30% больше налога на прибыль

Большинство секторов московской экономики полноценно вернулись к прежним объёмам работы после пандемийных ограничений. Об этом говорит рост поступлений в столичный бюджет от уплаты налога на прибыль организаций. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, они увеличились более чем на треть.

Так, за первые 8 месяцев текущего года организации Москвы перечислили в казну 724,8 млрд рублей по налогу на прибыль, что на 30,2% превышает сумму, переведённую за аналогичный период 2020 года и на 12,9% — 2019 года.

"Поступления налога на прибыль в бюджет стали восстанавливаться и сейчас превышают не только показатели прошлого года, но и уровень докризисного 2019 года. Этот факт наглядно подтверждает положительные тенденции в экономике города и рост прибыли столичных организаций", — прокомментировал такую динамику Владимир Ефимов.

Половина от суммы уплаченного налога приходится на организации, которые ведут свою деятельность в сфере торговли и финансов. Предприятия из первой группы перечислили в городской бюджет в этом году 188,9 млрд рублей налога на прибыль, что на 48,1% и 49,2% выше данных за 2020 и 2021 годы, а из второй группы — 173 млрд рублей, что превышает цифры за прошлые годы на 25,8% и 15%.

Кроме того, от строительных и риэлтерских фирм в этом году Москва получила 81,1 млрд рублей (больше прошлых показателей на 33,1% и 4%), а от отрасли IT и связи — 48,5 млрд рублей (превышение на 13,3% и 22,9%).