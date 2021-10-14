Личный код убрали из паспорта гражданина РФ

МВД России приняло решение убрать из российского паспорта графу о личном коде гражданина. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков. Его слова в четверг, 14 октября, приводит ТАСС.

"В текущем году постановлением правительства были внесены изменения, которые предусматривают исключение личного кода из паспорта гражданина РФ", — заявил Сергей Манаенков.

Известно, что МВД России вместе с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ занимаются разработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов.

Личный код представляет собой идентификационный номер. Он есть у каждого человека, который состоит на учёте в государственной информационной системе "Государственный регистр населения России".

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