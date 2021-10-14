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Заммэра Владимир Ефимов: В течение года в Москве построят три современных завода

Россия » Центр » Москва

До конца 2022 года в Москве будет построено три новых высокотехнологичных предприятия. Они разместятся на базе площадки "Алабушево", принадлежащей особой экономической зоне "Технополис "Москва"". Какую продукцию будут выпускать новые предприятия, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра Владимир Ефимов: В течение года в Москве построят три современных завода

Заводы разместятся в Зеленограде и займут в общей сложности более 100 тысяч квадратных метров. По словам вице-мэра, в их строительство будет инвестировано не менее 8 млрд рублей.

Два будущих завода будут специализироваться на выпуске медикаментов. В частности:

  • на одном заводе будут производить лекарства для лечения кардиологических, онкологических и психиатрических болезней,
  • а на втором — исключительно препараты для лечения онкозаболеваний.

Третий завод в Алабушево усилит активность кластера микроэлектроники, так как там будут производить печатные платы и другую продукцию этого промышленного сектора.

"Все три завода инвесторы строят по принципу greenfield, то есть возводят с нуля. Для таких проектов предлагаются уже размежеванные земельные участки, с подключением к водо- и теплоснабжению, электроэнергии и транспортной инфраструктуре. Впоследствии инвестор может выкупить землю за 1% от кадастровой стоимости", — отметил Владимир Ефимов.

В общей сложности новые предприятия дадут городу более 800 рабочих мест для инженеров, технологов, управленцев и специалистов IT-сферы.

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Автор: Ольга Лазарева
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