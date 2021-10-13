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Жилой квартал в Замоскворечье благоустроили

Россия » Центр » Москва

Комплексное благоустройство жилого квартала на Большой Серпуховской улице в Замоскворечье завершено. Специалисты провели озеленение девяти дворов, а также обустроили в них новые детские комплексы и спортивные площадки.

Жилой квартал в Замоскворечье благоустроили

Территории детских и спортивных зон застелили безопасным резиновым покрытием. Во дворах оборудовали места для спокойного отдыха. Для местных жителей установили новые лавочки и урны. Также в рамках работ по благоустройству заменили асфальт и плитку.

"Работы организовали по адресам: улица Большая Серпуховская, дом 31, корпуса 1-9, 10, 11; 2-ой Щипковский переулок, дом 8", — уточнила заместитель директора по благоустройству "Жилищника" района Замоскворечье Елена Шаповалова.

Помимо этого, все придомовые территории дополнительно озеленили. Во дворах посадили 64 дерева и свыше 2300 кустарников, а также разбили цветники на площади более 100 кв. м.

Помимо этого, в квартале полностью заменили опоры освещения и установили новые там, где было нужно.

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Автор: Ольга Лазарева
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