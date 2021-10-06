Заммэра Ефимов: в Москве появится еще 11 тысяч дополнительных рабочих мест

В ближайшие годы в Пресненском районе столицы появятся как минимум 11 тысяч дополнительных рабочих мест. По словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, новые общественно-деловые пространства построят на месте заброшенной промзоны "Сити-Север".

Территория площадью 4,6 га в Центральном округе Москвы будет подвержена комплексному развитию.

"В реализацию проекта инвестор планирует вложить около 130 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 5,4 миллиарда рублей в год", — отметил Владимир Ефимов.

Так, на улице Антонова-Овсеенко планируется возвести 580 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового назначения, а в "Сити-Север" под строительство коммерческих помещений и офисов предусмотрено 422 тысячи квадратных метров. Учебный центр и апартаменты займут по 7,7 и 150 тысяч квадратных метров.

От реализации всех проектов в рамках "Индустриальных кварталов" город получит около 500 тысяч рабочих мест и почти 3 триллиона рублей поступлений в бюджет.