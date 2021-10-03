Заммэра Владимир Ефимов анонсировал программу форума "Buy in Moscow"

Восьмого октября в столице стартует Международный экспортный форум "Buy in Moscow".

Его программа будет представлена в трёх форматах: деловая, коммуникационная и стратегическая части. Подробнее о каждой из них рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Форум организует Центр поддержки экспорта "Моспром" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". В рамках него будут обсуждаться проблемы, связанные с экспортной деятельностью, и потенциально эффективные решения, которые помогут компаниям увеличить своё присутствие на зарубежных рынках.

Не случайно его организуют именно в Москве, так как столица сегодня — ключевая точка выхода отечественных компаний на внешние рынки сегодня. По словам вице-мэра, только за первые 7 месяцев 2021 года 16,3% несырьевого неэнергетического экспорта России приходится именно на Москву, а объём столичных поставок за рубеж за этот же период достиг 17,47 млрд долларов. За последние 2 года он вырос почти в 1,5 раза.

"Мы находимся в постоянном общении с московскими экспортёрами, проводим для них телемосты с зарубежными странами для выявления точек соприкосновения, стратегические сессии, направленные на обсуждение проблем и барьеров", — отметил Владимир Ефимов.

Форум станет одной из частей этого взаимодействия.

Деловая программа форума подразумевает 6 дискуссионных мероприятий. На коммуникационной площадке "Mosprom.Mentors" московские компании смогут получить консультации у экспертов ВЭД, а также будут проведены стратегическая сессия по 5 приоритетным отраслям и консультации по внешнеэкономической деятельности.

Регистрация для участия в форуме открыта на сайте "Buy in Moscow".