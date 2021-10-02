В Госдуме ответили на заявление про "русское дело" Саакашвили

Депутат Госдумы Елена Панина отреагировала на заявление о том, что задержанный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили действует в интересах России.

"Причина подобного освещения возвращения Саакашвили в Грузию проста. Нынешнее руководство страны ведет абсолютно прозападный курс и вполне устраивает США. А "мишисты" нужны Вашингтону лишь для того, чтобы держать грузинские власти на коротком поводке. Саакашвили этого, конечно же, мало", — сказала Панина РИА Новости.

Ранее ведущий научный сотрудник института международных исследований МГИМО Николай Силаев высказал мнение о том, что политический кризис в Грузии будет продолжаться, поскольку попытка экс-президента Михаила Саакашвили сыграть ва-банк провалилась.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.