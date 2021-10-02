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Кудрин предсказал востребованные профессии будущего

Россия

В ходе сессии "О дивный новый мир: почему все говорят о креативной экономике" форума "Мастера.Forum" глава Счетной палаты России Алексей Кудрин предсказал высокий спрос на специалистов в области креативной индустрии в ближайшие десять лет.

Кудрин предсказал востребованные профессии будущего

"Я хочу обратиться ко всей аудитории: работайте в этой сфере. Эта сфера будет востребована на десятилетия", — сказал Кудрин.

По его мнению, это связано с желанием современного потребителя видеть больше индивидуальных качеств в каждом продукте. По его мнению, идет кастомизация мировой экономики.

Ранее модель "России будущего" озвучили представители министерства обороны страны. Она основана на настолько интенсивно проверенных историей постулатах, что становится не по себе. Так, военная элита предлагает самодержавие, конфискации, плановую экономику и железный занавес для "большого рывка".

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Автор: Валентина Севрюгина
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