"Ничего им не будет": эксперт о роскошных покупках чиновников

Правительство отклонило законопроект, который обязал бы чиновников отчитываться за каждую покупку предмета роскоши. Ранее с такой инициативой выступали представители партии КПРФ. Они настаивали, что представители власти должны "доложить" где взяли этот самый "роскошный предмет" в случае, если покупка обошлась гораздо дороже собственного дохода. Однако в правительстве законопроект не поддержали.

В России отклонили законопроект "О роскоши"

В кабмине заявили, что не могут принять законопроект по простой причине — никто не формировал список: что роскошь, а что нет. Pravda. Ru обратилась к эксперту чтобы понять, можно ли ввести такой закон в России и насколько он необходим.

"Сам по себе такой закон совершенно не нужен. Потому что понять, чем владеет чиновник очень просто. То есть все ресурсы у налоговой службы есть. К предметам роскоши — у нас же всё в этом мире относительно. Иногда норковая шуба на севере — это не роскошь, это необходимость", — пояснил Pravda. Ru экономист, в прошлом председатель политической партии "Партия налогоплательщиков России" Евгений Сивков.

По словам эксперта, но это не значит, что чиновники могут при зарплате в 100 тысяч тратить миллионы.

"Надо изначально контролировать их расходы и всё. У них должен быть доход 100 тысяч в месяц — значит, расходов должно быть 100 тысяч в месяц. Если больше, значит, надо им задавать вопросы и разбираться, почему и откуда", — считает экономит.

Дебет с кредитом

По словам Сивкова, сейчас проблема в том, что никто не контролирует сколько чиновник тратит. Многие страны заставляют отчитываться сотрудников у власти о своих расходах, но Россия не в их числе.

"Насколько я помню, я могу ошибаться. Должны были международное соглашение заключить о том, чтобы контролировать расходы. Но наше правительство, насколько я помню, это международное соглашение не заключило", — говорит экономист.

Конечно, стоит отметить, что все представители власти обязаны ежегодно сдавать декларацию. Но, что туда вписать, решает сам чиновник. Если показатели не сошлись "не беда".

"Расходы не контролируются. Поэтому, если он даже заработал 100, а потратил миллион, сейчас ему ничего не будет по действующему законодательству", — резюмирует Евгений Сивков.

Ещё одной причиной для отказа, как следствие отсутствия списка "роскоши" — правоприменительная практика, считают в правительстве. Как наказывать, если нет чётких критериев? Отметим, что законопроект от КПРФ отклонили ещё в первом чтении.

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