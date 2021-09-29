Кремль: рост случаев COVID-19 — серьёзный повод для мобилизации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле обеспокоены ростом новых случаев заражения коронавирусом и антирекордами по суточной смертностью от COVID-19 в России.

Так, Дмитрий Песков сообщил, что темпы прироста заболеваемости коронавирусом, которые наблюдаются в России в последнее время, являются серьёзным поводом для мобилизации.

"Здесь я хочу напомнить, что всё-таки каждый регион обладает своими особыми полномочиями. Мы видим, что какие-то регионы уже ввели QR-коды, какие-то собираются, ограничения на массовые мероприятия, на учебный процесс", — приводит РИА Новости слова Дмитрия Пескова.

Однако, как добавил пресс-секретарь, введение ограничительных мер на федеральном уровне пока не планируется.

По данным на утро среды, количество новых случаев COVID-19 превысило 22,4 тысячи в России, при этом умерли от инфекции 857 россиян.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.