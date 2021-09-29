Депутаты КПРФ бойкотировали заседание гордумы в Москве

Депутаты от фракции КПРФ выразили протест против итогов онлайн-голосования, покинув первое после летнего перерыва заседание Московской городской думы, которое проходило в формате видеоконференции.

"Фракция КПРФ в гордуме и комитет КПРФ в Москве не признают итоги столичных выборов по одномандатным округам в Госдуму, итоги ДЭГ и итоги голосования по 37 избирательному округу по выбору депутата гордумы", — заявил глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин.

Зубрилин добавил, что фракция также требует отпустить задержанных за участие в несанкционированных акциях представителей КПРФ.

Ранее кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ сообщили о подаче судебных исков против итогов выборов в Москве, проходящих в формате дистанционного электронного голосования.

По мнению представителей КПРФ, при онлайн-голосовании были допущены фальсификации, которые могли повлиять на итоговые результаты.

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