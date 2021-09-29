Председатель Госдумы обвинил Youtube в дискриминации

Председатель Государственной думы седьмого созыва Вячеслав Володин высказался на счет запрета видеохостинга Youtube на критику американских и немецких выборов.

Так, по словам спикера Госдумы, данный запрет является предвзятым и политически ангажированным.

"Запрет на критику выборов в США и Германии является дискриминационным. Запрет необходимо применить на все страны”, — цитирует РИА Новости слова Вячеслава Володина.

Председатель ГД добавил, что тема невмешательства в выборы суверенных государств требует обсуждения в Парламентской ассамблеи Совета Европы и в ООН.

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