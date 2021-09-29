Москва заняла четвертое место в рейтинге 100 лучших городов мира, составленном известной консалтинговой компанией Resonance Consultancy.

Рейтинг оценивает статистические показатели в 24 областях, сгруппированных по шестиосновным категориям: место, инфраструктура, люди, экономическое процветание, досуг и продвижение по службе.

Российская столица была признана лидером, благодаря развитой инфраструктуре, авиасообщению и количеству достопримечательностей, высокому уровню безопасности и доступности парков и мест отдыха.

В рейтинге Москва описывается как "соблазнительная столица" и "культурная золотая жила".

"Посетитель попадет под очарование Москвы, как только попадёт в это бесконечно увлекательное и динамичное место, в атмосферу молодого и свободного изобилия, которая затронула все аспекты городской жизни" — написано в буклете Resonance Consultancy.

"Международные эксперты не только оценивают экономические возможности или, скажем, культурную среду, но и анализируют, сбалансированно ли развивается город", — прокомментировала вице-мэр российской столицы Наталья Сергунина, напомнив, что в прошлом году Москва также занимала четвертое место в этом рейтинге.