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Заявки на участие в "Абилимпикс – 2021" подали более 2 тысяч москвичей

Россия » Центр » Москва

В столице с 4 по 15 октября пройдёт отборочный тур Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс — 2021".

Заявки на участие в "Абилимпикс – 2021" подали более 2 тысяч москвичей

Он проводится для школьников старше 14 лет, студентов и специалистов. На участие в нём было подано 2027 заявок:

  • 1085 — от школьников,
  • 751 — от студентов
  • и 191 — от специалистов.

В этом году соревнования будут проводиться по 81 компетенции, включая

  • медицину,
  • технологии,
  • экономику и финансы,
  • промышленность,
  • сферу услуг и питание,
  • ДПИ и др.

Наибольшее количество заявок поступило на направления:

  • "Администратор баз данных",
  • "Переводчик",
  • "Дизайн плаката",
  • "Адаптивная физическая культура"
  • и "Предпринимательство".

Отборочный тур пройдёт на 32 площадках города, включая колледжи, учебный центр "Профессионал" и Международный центр подготовки и развития массажистов, а финал состоится 15 ноября на ВДНХ.

Международное движение "Абилимпикс" призвано помочь молодым людям с инвалидностью определиться с выбором профессии и найти место работы.

В Москве организаторами турнира выступили Департамент образования и науки, Департамент труда и социальной защиты населения и Московский региональный центр развития движения "Абилимпикс".

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Автор: Ирина Гусакова, Редактор: Елена Тимошкина
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