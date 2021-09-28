Заявки на участие в "Абилимпикс – 2021" подали более 2 тысяч москвичей

В столице с 4 по 15 октября пройдёт отборочный тур Московского чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс — 2021".
Он проводится для школьников старше 14 лет, студентов и специалистов. На участие в нём было подано 2027 заявок:
В этом году соревнования будут проводиться по 81 компетенции, включая
Наибольшее количество заявок поступило на направления:
Отборочный тур пройдёт на 32 площадках города, включая колледжи, учебный центр "Профессионал" и Международный центр подготовки и развития массажистов, а финал состоится 15 ноября на ВДНХ.
Международное движение "Абилимпикс" призвано помочь молодым людям с инвалидностью определиться с выбором профессии и найти место работы.
В Москве организаторами турнира выступили Департамент образования и науки, Департамент труда и социальной защиты населения и Московский региональный центр развития движения "Абилимпикс".
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