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В московских колледжах запущен проект "Гид-экскурсовод на автомобиле"

Россия » Центр » Москва

В рамках межведомственного проекта "Московский экскурсовод" в столичных колледжах запущен проект "Гид-экскурсовод на автомобиле". Об этом на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы рассказала депутат Государственной думы Ирина Белых.

В московских колледжах запущен проект "Гид-экскурсовод на автомобиле"

"В тех колледжах, где уже проходит обучение, связанное с получением водительских прав в ГИБДД, мы включаем переработанную программу "Московского экскурсовода” и разрабатываем приложение "Москвич”, которое после обучения и успешной сдачи экзаменов получит каждый участник, с теми экскурсиями, которые будут разработаны", — пояснила депутат.

По сути, выпускники проекта будут ездить по выбранным клиентами маршрутам под соответствующую фонограмму, которая расскажет о достопримечательностях столицы. Авторы проекта ожидают, что он увеличит количество рабочих мест за счет самозанятых и ИП и поспособствует развитию индустрии внутреннего туризма.

На первом этапе в проект вошли пять колледжей. В будущем, количество образовательных организаций может быть расширено. В проекте участвуют МЧС России, Департамент образования и науки, Департамент культуры, Комитет по туризму, туристические компании, Яндекс и 2GIS.

Ирина Белых также напомнила, что благодаря действующему в столице уже пять лет проекту "Московский экскурсовод" летом этого года была утверждена новая профессия "Ассистент экскурсовода (гида)".

"Это невозможно было бы сделать без Департамента образования и науки города Москвы. Мы пять лет шли к этому. Это новая профессия, которую мы ввели для того чтобы все школьники страны могли овладеть ей — "Ассистент экскурсовода (гида)”. Она включена в перечень профессий, по которым осуществляется профессиональное обучение. Именно Москва разработала профессиональные стандарты. Теперь школьники всей страны могут выбрать ее для сдачи демонстрационного экзамена, для овладения профессией, чтобы работать летом и быть занятыми и зарабатывать свои, так скажем, интересные деньги", — сказала Ирина Белых.

В рамках межведомственного проекта "Московский экскурсовод" школьники и студенты колледжей обучаются разработке экскурсионных маршрутов, технике публичных выступлений и ведения экскурсий, использованию информационных технологий в сфере туризма, оказанию первой помощи и проведению экскурсий на семи иностранных языках. В настоящее время в нем принимают участие 195 образовательных организаций, 22 музея и 41 площадка. Количество выпускников уже превысило 2200 человек в год. Ежегодно туристический бизнес приносит в бюджет столицы более 100 миллиардов рублей.

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Автор: Ольга Лазарева
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