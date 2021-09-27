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Вход по спискам: пермский вуз после ЧП со стрельбой

Россия

Пермский государственный научный исследовательский университет открыл двери после чрезвычайного происшествия со стрельбой, произошедшего 20 сентября.

Вход по спискам: пермский вуз после ЧП со стрельбой

Допуск в здание осуществляется через контрольно-пропускной пункт, в здание могут входить только преподаватели, сотрудники, а также въезжать автомобили, данные о которых имеются в списках на КПП на входе. Для студентов вуза оставили дистанционный формат обучения, посещение ими здания университета пока запрещено, сообщает журналист РИА Новости.

Отмечается, что на территории вуза дежурят сотрудники полиции. В настоящее время открыт восточный вход, там установлен мемориал в память о погибших, западный вход закрыт и обтянут жёлтой лентой, около двери лежат цветы.

Напомним, стрельба в вузе произошла утром в минувший понедельник. В результате происшествия погибли шесть человек, более 40 пострадали. Стрелок получил несколько пулевых ранений, его прооперировали, состояние пока стабильно тяжёлое. По факту убийства заведено уголовное дело. Работа вуза была приостановлена на одну неделю.

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Стрельба в Перми вызывает множество вопросов
Автор: Алина Ибрагимова, Редактор: Ольга Алексеева
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