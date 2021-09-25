Володин поблагодарил Путина за доверие

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин поблагодарил российского лидера Владимира Путина за то, что президент предложил его кандидатуру на пост председателя нижней палаты парламента нового созыва. Он также пообещал постараться оправдать его доверие.

Кроме того, Володин отметил работу депутатов седьмого созыва, которые, по его мнению, "выше всего ставили интересы страны". Так, парламентарии ставят общегосударственные вопросы по повышению благосостояния граждан и развитию экономики выше партийных задач.

"Мы и дальше будем руководствоваться этим", — заявил председатель нижней палаты парламента.

Напомним, что ранее во время встречи с лидерами прошедших в Государственную Думу партий Владимир Путин предложил оставить Вячеслава Володина на должности председателя нижней палаты парламента. При этом глава "Единой России" Дмитрий Медведев также поддержал кандидатуру Володина и дал высокую оценку его работе. Кроме того, в поддержку высказался и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.





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