В РПЦ считают, что кампания по пропаганде вакцинации провалена

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что в России кампания по продвижению вакцинации против новой коронавирусной инфекции провалена. Это связано с тем, что многих россиян так и не удалось убедить в важности данной прививки. Об этом представитель РПЦ сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы уже полтора года живем в условиях пандемии, мы первыми изобрели вакцину от коронавируса, но до сих пор у нас вакцинировано около трети, даже чуть меньше трети населения нашей страны. О чем это говорит? Это говорит о том, что кампания по продвижению вакцинации, по пропаганде вакцинации по большому счету провалилась", — отметил митрополит.

Ранее ведущий французский вирусолог Люк Монтанье уверен, что у тех, кто получил инъекцию вакцины от коронавируса, "нет шансов на долгосрочную выживаемость". По его словам, к такому выводу он пришёл после тщательного изучения "ингредиентов, содержащихся в инъекциях, и того, как они воздействуют на организм".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.