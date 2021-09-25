Путин предложил провести ещё один чемпионат мира по футболу

Во время встречи с лидерами партий Госдумы нового созыва президент России Владимир Путин предложил подумать об организации ещё одного чемпионата мира по футболу в стране.

"Мы в своё время провели чемпионат мира по футболу, провели его на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем ещё один чемпионат мира", — сказал российский лидер.

Ранее Путин перечислил основные задачи, которые стоят перед депутатами нового созыва. Так, по мнению лидера, необходимо свести уровень бедности до минимума и вытащить из неё значительное число людей. Кроме того, надо улучшить условия жизни, развития, обучения и питания детей в семьях с низкими доходами.

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