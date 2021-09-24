Госдума приобрела 450 китайских смартфонов Realme

Государственная дума для обеспечения собственных нужд закупила партию смартфонов китайского производства. Соответствующий государственный контракт был заключен с компанией ООО "Московский центр продаж" в августе 2021 года.

Госдума приобрела 450 бюджетных смартфонов модели Realme C21, стоимость каждого гаджета составила 9,5 тысячи рублей. Поставка телефонов ожидается до конца текущего года, сообщает РБК.

Как отметили СМИ, аппарат будет рассчитан на работу в сетях 4G, он будет иметь две сим-карты, а также Wi-Fi, GPS, Bluetooth и сканер пальца. Также гаджеты будут обладать памятью от 64 гигабайт, иметь 6-дюймовую диагональ и 8-ядерный процессор.

Напомним, компания Realme является китайским производителем смартфонов, ранее также известным как OPPO Real. Компания основана в 2018 году экс-вице-президентом Realme Oppo Скай Ли. Согласно данным аналитиков Counterpoint, в сентябре 2021 года компания Realme замыкала список ТОП-6 ведущих производителей мобильных телефонов в мире.

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