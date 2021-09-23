У Павелецкого вокзала презентовали первый этап масштабной реконструкции площади

Павелецкая площадь открылась после десятков лет реконструкции. Москвичи и гости столицы уже сегодня могут прогуляться среди арт-объектов, покачаться на качелях и сфотографироваться у фонтана, сообщает портал mos. ru.

Павелецкий вокзал и большую площадь перед ним жители района знают как самый длительный долгострой города. Еще 20 лет назад инвестор обещал построить там развлекательный центр с парковкой, но проект не реализовал. В 2018 г. эту землю у предпринимателя изъяли и занялись проектированием новой точки притяжения горожан.

"Новая концепция была разработана с учетом современных реалий, потребностей жителей района, туристов и тех, кто приезжает работать в столицу. Важно было органично вписать зону отдыха и развлечений в транспортный узел, состыковать дороги, развязки, маршруты общественного транспорта", — отмечается в сообщении.

Сегодня работы по созданию городской достопримечательности выполнены на 90%.

Для горожан открыли прогулочную зону, где частично высадили молодые деревья и цветы.

На площади можно сделать памятные фото у стильных арт-объектов, покачаться на необычных качелях или полюбоваться фонтаном, который особенно хорош в темное время суток благодаря подсветке.

Кроме развлекательной составляющей, на площади организовали остановку для автобусов и трамваев.

Как сказано в сообщении, еще продолжается монтаж инженерных сетей и отделка, специалисты обустраивают ландшафтный парк, монтируют фонари, скамейки и урны. По проекту будет высажено более 300 лиственных и хвойных деревьев и десятки тысяч кустарников, разобьют газоны и посадят яркие цветы. Все работы по благоустройству завершат до конца года.

Следующим этапом преображения станет строительство торгового центра и паркинга. Они расположатся под землей. Здание будет пятиэтажным: три этажа отведут под магазины, салоны и фудкорт, а два займут стоянкой для автомобилей.