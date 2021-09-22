Общественный штаб по наблюдению перепроверит результаты ДЭГ в Москве

Результаты онлайн-голосования, проходившего в Москве, будут перепроверены. Соответствующее поручение дал глава общественного штаба, заместитель председателя общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

Помимо этого, зампред общественной палаты столицы попросил Центризбирком РФ сохранить всю бумажную документацию по электронному голосованию жителей Москвы. По словам Венедиктова, это может понадобится для пересчета результатов онлайн-голосования при необходимости.

Также Алексей Венедиктов попросил коллег выложить в открытый доступ на сайт и в соцсетях всю информацию по дистанционному электронному голосованию.

Всего в дистанционном электронном голосовании, помимо Москвы, также принимали участие избиратели шести регионов России:

Курской области;

Мурманской области;

Нижегородской области;

Ростовской области;

Ярославской области;

города Севастополя.

Однако, после завершения голосования выяснилось, что в некоторых одномандатных округах, где проходило онлайн-голосование, кандидаты проиграли по результатам ДЭГ. При этом сказано, что они могли выиграть по итогам традиционного голосования.

Кроме того, в ходе онлайн-голосования возникли вопросы по задержке подсчетов онлайн-голосов. В общественной палате связали данную проблему с необходимостью проведения перепроверки после возникновения случаев повторного голосования.

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