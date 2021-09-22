В Минздраве изменили рекомендации по лечению COVID-19

В министерстве здравоохранения РФ пересмотрели схемы лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией.

Так, по данным ведомства, из рекомендаций по лечению пациентов убрали лекарственный препарат под названием "Умифеновир".

Более того, изменениям также подверглись рекомендации по амбулаторному лечению инфекции COVID-19. В частности, в Минздраве сообщили, что в схему лечения пациентов, находящихся на самоизоляции, добавили лекарство "Будесонид".

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