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Это не политика, а политиканство: политолог о бойкоте Украиной выборов в России

Россия

Украинская инициатива ввести санкции против России из-за выборов в Госдуму не имеет под собой политических оснований, а является лишь происками Киева. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом Pravda. Ru политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

Это не политика, а политиканство: политолог о бойкоте Украиной выборов в России

На минувшей неделе МИД Украины призвало мировую общественность бойкотировать российские выборы, сославшись на нарушения международных прав. Однако Алексей Зудин не согласен с данным заявлением украинских властей, и сообщил, что "мы имеем дело даже не с политикой, а просто политиканством", то есть прикрыванием политикой только личных целей.

"Украина проявляет полную несамостоятельность, просто-напросто Киев пытается использовать в собственных интересах ту резолюцию, которую совсем недавно принял Европарламент, резолюцию о непризнании парламентских выборов в России", — отметил эксперт.

Могут ли иностранные государства не признать результаты выборов?

По мнению эксперта, инициатива Киева заведомо обречена на то, чтобы иметь нулевые последствия. При этом инициатива Европарламента может привести к осложнениям на международной арене. Однако, несмотря на это, никакие проблемы извне не могут повлиять на суверенитет России.

"Суверенитет государства определяется изнутри. И в этом смысле основа суверенитета российского государства прочная. И в настоящее время она неизмеримо более прочная, чем была, допустим, в начале 2000-х годов и тем более где-то в 90-е", — заметил Алексей Зудин.

Какие санкции могут последовать после российских выборов?

Как отметил политолог, к серьезным последствиям возможные санкции не приведут, так как наиболее болезненные из них уже были упомянуты в резолюции Европарламента.

"Например, попытка отключить SWIFT — систему международных платежей. Во-первых, эта вещь очень трудоемкая. Во-вторых, она имеет очень сильные последствия и наносит ущерб не только России, но себе самой”, — сообщил эксперт.

Таким образом, по мнению политолога, если угрозы Украины будут претворены в реальность, то они не будут иметь никаких серьезных последствий.

"Мы готовы технически. У нас есть наши собственные системы, которые в случае, если эта угроза будет реализована, ни к каким серьезным существенным последствиям для российской экономики это не приведет.

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Как санкции укрепили экономику России
Автор: Алина Ибрагимова
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