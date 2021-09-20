Это не политика, а политиканство: политолог о бойкоте Украиной выборов в России

Украинская инициатива ввести санкции против России из-за выборов в Госдуму не имеет под собой политических оснований, а является лишь происками Киева. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом Pravda. Ru политолог, старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин.

На минувшей неделе МИД Украины призвало мировую общественность бойкотировать российские выборы, сославшись на нарушения международных прав. Однако Алексей Зудин не согласен с данным заявлением украинских властей, и сообщил, что "мы имеем дело даже не с политикой, а просто политиканством", то есть прикрыванием политикой только личных целей.

"Украина проявляет полную несамостоятельность, просто-напросто Киев пытается использовать в собственных интересах ту резолюцию, которую совсем недавно принял Европарламент, резолюцию о непризнании парламентских выборов в России", — отметил эксперт.

Могут ли иностранные государства не признать результаты выборов?

По мнению эксперта, инициатива Киева заведомо обречена на то, чтобы иметь нулевые последствия. При этом инициатива Европарламента может привести к осложнениям на международной арене. Однако, несмотря на это, никакие проблемы извне не могут повлиять на суверенитет России.

"Суверенитет государства определяется изнутри. И в этом смысле основа суверенитета российского государства прочная. И в настоящее время она неизмеримо более прочная, чем была, допустим, в начале 2000-х годов и тем более где-то в 90-е", — заметил Алексей Зудин.

Какие санкции могут последовать после российских выборов?

Как отметил политолог, к серьезным последствиям возможные санкции не приведут, так как наиболее болезненные из них уже были упомянуты в резолюции Европарламента.

"Например, попытка отключить SWIFT — систему международных платежей. Во-первых, эта вещь очень трудоемкая. Во-вторых, она имеет очень сильные последствия и наносит ущерб не только России, но себе самой”, — сообщил эксперт.

Таким образом, по мнению политолога, если угрозы Украины будут претворены в реальность, то они не будут иметь никаких серьезных последствий.

"Мы готовы технически. У нас есть наши собственные системы, которые в случае, если эта угроза будет реализована, ни к каким серьезным существенным последствиям для российской экономики это не приведет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.