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Эксперт рассказал об опасности искусственного интеллекта «Окулус»

Россия

Применение искусственного интеллекта "Окулус", разработанного для выявлении незаконного контента в сети Интернет, может привести к злоупотреблениям. Об этом сообщил представитель уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев.

Эксперт рассказал об опасности искусственного интеллекта «Окулус»

"Это очень опасная система искусственного интеллекта, особенно, если она будет в руках власти", — отметил эксперт в беседе с корреспондентом Общественной Службой Новостей.

Искусственный интеллект "Окулус", разработанный главным радиочастотным центром Роскомнадзора, призван искать в интернете запрещенную информацию:

  • порноматериалы;
  • экстремистские материалы;
  • пропаганду наркотиков;
  • призывы к массовым беспорядкам;
  • призывы к самоубийству.

Однако, по мнению Дмитрия Мариничева, впоследствии данная программа может быть применена также для поиска и блокировки нежелательной для властей информации.

"Фактически, это тотальный мониторинг, тотальное изучение общественного мнения, контроль настроений, эмпатии в текстах. Это очень опасная система искусственного интеллекта, особенно, если она будет в руках власти”, — заметил эксперт.

Мариничев добавил, что на сегодняшний день уровень развития технологий "остается в зачаточном возрасте". Однако, если будет применена данная система искусственного интеллекта, то для каждого отдельного человека будет создаватся свой собственный информационный мир, а о существовании других он и не будет догадываться.

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Автор: Алина Ибрагимова
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