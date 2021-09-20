EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Это не вы": Ольга Бузова переусердствовала с фотошопом
Минздрав заявил о шести погибших и 24 пострадавших при стрельбе в пермском вузе
Le Figaro: "Украине давно пора понять, что крымчане чувствуют себя русскими"
"Говорила мне мама": Гном Ггомыч сломал руку
"Направил оружие на меня": полицейский рассказал, как обезвредил стрелка в Перми
РФ обвинили в управлении миграционным кризисом на границе Польши с Белоруссией
В КПРФ отказались признать результаты электронного голосования
"Катастрофа!" — звёзды отреагировали на трагедию в Перми
В Пермском крае 21 сентября объявили Днём траура по погибшим во время стрельбы

Дмитрий Певцов лидирует по одномандатному округу в Москве

Россия

Согласно последним данным ЦИК РФ, артист Дмитрий Певцов набрал наибольшее количество голосов на выборах в Госдуму-2021.

Так, по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, за Дмитрия Певцова проголосовали 38,2% избирателей в Медведковском округе в Москве.

В тройку лидеров также вошли Денис Парфенов от КПРФ и Юрий Загребной от партии "Справедливая Россия — За правду", набрав 26,2% и 8% голосов, соответственно.

Ранее Центризбирком России привел предварительные итоги голосования, сообщив, какие партии набрали пятипроцентный порог для прохождения в Госдуму:

  • "Единая Россия"
  • КПРФ
  • ЛДПР
  • "Справедливая Россия — За правду"
  • "Новые люди"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«У Единой России большие проблемы» — политолог предсказал итоги выборов
Автор: Алина Ибрагимова
Последние материалы
Дмитрий Певцов лидирует по одномандатному округу в Москве
"Это не вы": Ольга Бузова переусердствовала с фотошопом
Минздрав заявил о шести погибших и 24 пострадавших при стрельбе в пермском вузе
Le Figaro: "Украине давно пора понять, что крымчане чувствуют себя русскими"
"Говорила мне мама": Гном Ггомыч сломал руку
"Направил оружие на меня": полицейский рассказал, как обезвредил стрелка в Перми
РФ обвинили в управлении миграционным кризисом на границе Польши с Белоруссией
В КПРФ отказались признать результаты электронного голосования
"Катастрофа!" — звёзды отреагировали на трагедию в Перми
В Пермском крае 21 сентября объявили Днём траура по погибшим во время стрельбы
Популярное
Общество
В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты

Эксперты рассказали, что пенсионеры могут рассчитывать на получение дополнительных выплат ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

В октябре пенсионеры получат дополнительные выплаты
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Бывший СССР
Эксперт: Казахстан хотят превратить во вторую Украину
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Российский шоу-бизнес
Мать Королёвой шокировала новость о внучке, рождённой от друга певицы
Усам Оздемиров ЦБ командует: "Вперёд!" А сам, конечно, отстаёт? Усам Оздемиров Ирина Шлионская Выбирай себе любой: как цвет одежды меняет нашу жизнь Ирина Шлионская Дарья Любимская Скоро мама: что делать, чтобы роды прошли идеально Дарья Любимская
Здоровье
Эксперт заявил о проникновении штамма коронавируса "мю" в Россию
Мир. Новости мира
В оскорблении Франции заподозрили еще одну страну
Турчак: "Единая Россия получает 315 мандатов в Государственной думе"
Политика. Новости и аналитика
Турчак: "Единая Россия получает 315 мандатов в Государственной думе"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников