Дмитрий Певцов лидирует по одномандатному округу в Москве

Согласно последним данным ЦИК РФ, артист Дмитрий Певцов набрал наибольшее количество голосов на выборах в Госдуму-2021.

Так, по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий, за Дмитрия Певцова проголосовали 38,2% избирателей в Медведковском округе в Москве.

В тройку лидеров также вошли Денис Парфенов от КПРФ и Юрий Загребной от партии "Справедливая Россия — За правду", набрав 26,2% и 8% голосов, соответственно.

Ранее Центризбирком России привел предварительные итоги голосования, сообщив, какие партии набрали пятипроцентный порог для прохождения в Госдуму:

"Единая Россия"

КПРФ

ЛДПР

"Справедливая Россия — За правду"

"Новые люди"

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