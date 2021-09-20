Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв одержал убедительную победу на выборах главы региона.
Как сообщил Денис Кузьменко, председатель краевого избиркома, Дегтярёву отдали свои голоса 56,81% пришедших на участки избирателей.
Напомним, Михаила Дегтярёва в июле прошлого года назначил исполнять обязанности главы Хабаровского края президент Владимир Путин после того, как "народный губернатор" Сергей Фургал был от должности отстранён с формулировкой "из-за утраты доверия", став подозреваемым в громком уголовном деле. Тогда Хабаровск много недель подряд сотрясали волнения — люди требовали "вернуть им Фургала".
По итогам прошедших в минувшие выходные выборов, во время которых Хабаровск выбирал нового губернатора, голоса распределились так:
К слову, по итогам прошедших выборов в Хабаровском крае в Госдуму:
Пятипроцентный барьер, по данным краевого избиркома, преодолели "Новые люди", "Справедливая Россия — За правду" и "Партия пенсионеров".
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