Хабаровск успокоился, приняв Дегтярёва: и.о. губернатора края победил на выборах

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв одержал убедительную победу на выборах главы региона.

Как сообщил Денис Кузьменко, председатель краевого избиркома, Дегтярёву отдали свои голоса 56,81% пришедших на участки избирателей.

Напомним, Михаила Дегтярёва в июле прошлого года назначил исполнять обязанности главы Хабаровского края президент Владимир Путин после того, как "народный губернатор" Сергей Фургал был от должности отстранён с формулировкой "из-за утраты доверия", став подозреваемым в громком уголовном деле. Тогда Хабаровск много недель подряд сотрясали волнения — люди требовали "вернуть им Фургала".

По итогам прошедших в минувшие выходные выборов, во время которых Хабаровск выбирал нового губернатора, голоса распределились так:

Михаил Дегтярёв (ЛДПР) — 58,81%,

телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия — За правду") — 25,39%,

Владимир Парфёнов (от Партии пенсионеров) — 10,02%,

Бабек Мамедов ("Родина") — 3,53%.

К слову, по итогам прошедших выборов в Хабаровском крае в Госдуму:

лидером стала КПРФ — 26,51% голосов,

на втором месте ЕР — 24,5%,

на третьем месте ЛДПР — 16,19%.

Пятипроцентный барьер, по данным краевого избиркома, преодолели "Новые люди", "Справедливая Россия — За правду" и "Партия пенсионеров".