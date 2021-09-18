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Десять квартир выиграли онлайн-избиратели из Москвы

Россия

Накануне в Москве состоялся розыгрыш десяти однокомнатных квартир. Победителей определяли среди избирателей, принявших участие в онлайн-голосовании в Москве.

Десять квартир выиграли онлайн-избиратели из Москвы

"Розыгрыш проводился среди проголосовавших до 20.00 мск 17 сентября с помощью генератора случайных чисел. В целом, в акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" приняли участие 1 миллион 119 тысяч 285 человек, десять из которых стали победителями", — сообщает ТАСС.

Еще два розыгрыша состоятся 19 и 20 сентября среди избирателей Москвы, проголосовавших на выборах 18 и 19 сентября. Розыгрыш состоится в прямом эфире телеканала "Москва-24".

Сообщается, что среди онлайн-избирателей Москвы разыграют 21 квартиру, 100 автомобилей, а также сертификаты на 10 тысяч, 25 тысяч и 100 тысяч рублей.

Победители розыгрыша должны активировать выигрышный код на официальном сайте акции в срок до 30 сентября, следует из сообщения.

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Единую Россию ждет провал на выборах? Политолог шокировал ПРАВДОЙ
Автор: Алина Ибрагимова
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