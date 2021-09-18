В Единой России назвали фейками 99% обращений о нарушениях на выборах

Замсекретаря генсовета партии "Единая Россия” Сергей Перминов заявил о фейковых нарушениях, поступивших в ситуационные центры партии.

"Практически 99% обращений, поступивших в ситуационные центры партии в первые сутки голосования, являются фейковыми", — цитирует пресс-служба партии слова Перминова.

По словам политика, в первый день голосования была предпринята попытка создать огромное число обращений о якобы имевшихся нарушениях на выборах.

"Была видна увеличенная плотность информационного сигнала — когда в медиа и соцсетях разом появляется множество сообщений, которые должны формировать негативную картину", — говорится в сообщении.

В целом, проверено более 45 тысяч обращений, при это только 654 обращения были отмечены наблюдателями как нарушения.

Перминов добавил, что большая часть обращений касалась процедурных вопросов, а также общей ситуации на избирательных участках.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.