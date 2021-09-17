Госуслуги подверглись атакам хакеров из США и Украины

Хакеры из США, Украины, Китая и Германии активизировались в дни российских выборов. По данным руководителя Центризбиркома Эллы Памфиловой, зарубежные хакеры пытаются взломать интернет-портал Госуслуг.

Как отметила глава ЦИК РФ, хакеры особенно энергично стали предпринимать попытки взлома портала Госуслуг в дни проведения российских выборов в Госдуму.

"Атаки очень зашкаливают. По странам: США — 50%, Германия — 25%, Китай — 10%, Украина — 5%", — рассказала Памфилова.

Кроме того, попытки сорвать электронное голосование также предпринимаются из России. Так, на долю российских хакеров приходится до 10% попыток взлома.

Более того, хакерские атаки с целью срыва дистанционного электронного голосования также ведутся на официальный интернет-сайт Центризбиркома России.

"Если посмотреть распределение по странам: 50% атак ведутся из США, из Германии 25%, из Кореи — 20%, из Китая — 5%", — отметила Элла Памфилова.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.