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В Чите молодожёны проголосовали в день торжества

Россия » Сибирь » Чита

В пятницу, 17 сентября, в Железнодорожном районе Читы молодые люди выполнили свой гражданский долг в день свадьбы.

В Чите молодожёны проголосовали в день торжества

Школу номер 17, где располагалась 313 участковая избирательная комиссия, посетил мужчина в классическом костюме с бутоньеркой и праздничным букетом в руках, а также женщина в пышном белом платье. Молодожёны нашли время для голосования даже в день торжества.

Об этом рассказали журналисты Telegram-канала "ФедералПресс". На кадрах ролика видно, как влюблённые держались за руки и выполняли необходимые процедуры.

Известно, что сегодня начались российские выборы. Мероприятия пройдут с 17 по 19 сентября.

Ранее в Новосибирской области на избирательном пункте погибла женщина. По данным пресс-службы правительства по региону, местной жительнице стало плохо. Когда она упала, сотрудники УИК вызвали скорую помочь. Врачи не смогли реанимировать пострадавшую, у неё остановилось сердце.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
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