В ЛНР предупредили о провокациях Киева во время голосования в России

Власти ЛНР выразили уверенность, что Киев готовит провокации в дни российских выборов. Об этом сообщил представитель Луганской народной республики в политической подгруппе на Минских переговорах Родион Мирошник.

"На луганское направление переброшены подразделения из полка "Азов". Ожидаются обстрелы из тяжелых минометов и ствольной артиллерии", — цитирует РИА Новости слова Родиона Мирошника.

Мирошник также сообщает о скоплении диверсантов и разведчиков на линии соприкосновения. Согласно его данным, на территории, подконтрольные Киеву, планируется прибытие командования украинских силовиков.

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