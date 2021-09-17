Избирательная комиссия Нижневартовска испортила пачку бюллетеней

Участковая избирательная комиссия №623 города Нижневартовска Тюменской области по ошибке испортила пачку бюллетеней. Об этом сообщили в избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа.

"Члены избирательной комиссии данного участка неправильно вычеркнули кандидатов по выборам депутатов думы города Нижневартовска по одномандатному избирательному округу №14", — сказано в сообщении.

Ошибка была выявлена в первый час работы избирательного участка. Голосование было временно приостановлено, при этом по таким бюллетеням успели проголосовать пятьдесят человек, следует из сообщения.

В настоящее время избирательный участок работает в обычном режиме, испорченная пачка бюллетеней изъята.

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