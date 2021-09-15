В России может появиться новое министерство

Новое министерство будет призвано обеспечивать кибербезопасность в России. Такое предположение выдвинул председатель совета директоров разработчика средств инфобезопасности "СерчИнформ" Лев Матвеев.

По словам эксперта, в стране отсутствует централизованный контроль на одном из важнейших направлений безопасности, при этом нынешний Минсвязи занят информационными технологиям в общем.

«Контроль за кибербезопасностью также важен, как контроль МЧС за пожарной безопасностью. Должна какая-то критическая масса набраться, тогда будет создано министерство информационной безопасности», - сообщил Лев Матвеев в беседе с корреспондентом РИА Новости.

В правительстве России данный вопрос еще не осознали. В кабмине нет заказчика данного процесса, следует из сообщения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.