Новое министерство будет призвано обеспечивать кибербезопасность в России. Такое предположение выдвинул председатель совета директоров разработчика средств инфобезопасности "СерчИнформ" Лев Матвеев.
По словам эксперта, в стране отсутствует централизованный контроль на одном из важнейших направлений безопасности, при этом нынешний Минсвязи занят информационными технологиям в общем.
«Контроль за кибербезопасностью также важен, как контроль МЧС за пожарной безопасностью. Должна какая-то критическая масса набраться, тогда будет создано министерство информационной безопасности», - сообщил Лев Матвеев в беседе с корреспондентом РИА Новости.
В правительстве России данный вопрос еще не осознали. В кабмине нет заказчика данного процесса, следует из сообщения.
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