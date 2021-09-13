Авиарейсы в Испанию и Словакию запустят в России с конца сентября

Россия запустит авиасообщение с Испанией, Словакией, Кенией и Ираком с 21 сентября 2021 года. Об этом сообщило в понедельник правительство РФ со ссылкой на Оперштаб по борьбе с COVID-19.

«С 21 сентября Россия возобновляет рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию», - сказано в сообщении кабмина.

Более того, рейсы в Турцию и Египет будут также возобновлены из аэропортов Читы, Магадана, Мурманска и Пскова, следует из сообщения.

При этом российские власти ранее выразили неготовность восстановить регулярные пассажирские авиаперевозки с Афганистаном.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.