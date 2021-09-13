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Авиарейсы в Испанию и Словакию запустят в России с конца сентября

Россия

Россия запустит авиасообщение с Испанией, Словакией, Кенией и Ираком с 21 сентября 2021 года. Об этом сообщило в понедельник правительство РФ со ссылкой на Оперштаб по борьбе с COVID-19.

«С 21 сентября Россия возобновляет рейсы в Испанию, Ирак, Кению и Словакию», - сказано в сообщении кабмина.

Более того, рейсы в Турцию и Египет будут также возобновлены из аэропортов Читы, Магадана, Мурманска и Пскова, следует из сообщения.

При этом российские власти ранее выразили неготовность восстановить регулярные пассажирские авиаперевозки с Афганистаном.

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