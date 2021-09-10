Песков: переименования Санкт-Петербурга в Ленинград не будет

Менять название северной столицы страны не собираются. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.

"Нет, никаких инициатив в этом плане нет", — приводит Интерфакс слова Дмитрия Пескова.

В беседе с журналистами пресс-секретарь также отметил, что не знает о том, какого мнения о переименовании Петербурга в Ленинград придерживался Владимир Путин, когда он работал замглавы Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

"Я не могу сказать, какая была у Владимира Владимировича позиция на тот момент. Но сейчас это де-факто и де-юре название нашей северной столицы", — заметил Песков.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина сообщил, что создание единой валюты России и Белоруссии не предвидится.

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