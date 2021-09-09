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В Москве к следующей неделе обещали потепление

Россия

Ведущий сотрудник погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что москвичей ожидает "климатическое прошлое". По его словам, с 13 сентября температура в столице будет соответствовать маю-июлю.

Тишковец предсказал, что воздух прогреется до 24 градусов. При этом во вторник ожидается снижение температуры до 16 градусов с осенними дождями.

Синоптик заявил, что к понедельнику погода прогреется с 18 до 24 градусов. Эксперт объяснил, что "москвичи попадут назад в климатическое прошлое". Об этом Тишковец рассказал ТАСС.

Он также отметил, что во время потепления ожидается повышенная облачность с чередующимся солнцем, но вероятность осадков остается низкой.

К середине следующей недели температура в Москве опустится до 14 градусов днем и до 5 градусов ночью.

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Автор: Владан Джурич
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