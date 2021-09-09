В Свердловской прокуратуре массово увольняются ветераны службы

В органах прокуратуры Свердловской области началось массовое увольнение сотрудников из-за бумажной бюрократии.

Работники областной прокуратуры уходят со службы в связи с введением новой системы учета документов "Надзор-WEB". Идея ввести данную систему принадлежит новому прокурору Свердловской области Борису Крылову.

"Предполагалось, что система, введенная Генпрокуратурой в 2019 году, способствует ускорению работу ведомства. Однако, оказалось, что система значительно увеличила бумажную волокиту", — сообщил URA. RU источник в областном ведомстве.

В частности, добавилась обязанность составлять отчеты в электронном виде. К тому же, данная система сложная в освоении для людей старшего поколения, следует из сообщения.

"Людям приходится делать двойную работу. Многие не выдерживают. В основном это те, кто работает уже много лет, и те, кому скоро на пенсию", — говорится в сообщении.

По данным издания, в июле текущего года из прокуратуры Свердловской области ушли более 160 сотрудников. При этом в ведомстве заявили, что массовых увольнений у них нет.

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