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В Ростовской области обсудили мероприятия по оздоровлению реки Дон

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Волгодонске 7 сентября прошло межрегиональное совещание, посвященное плану реализации дорожной карты по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон.

В Ростовской области обсудили мероприятия по оздоровлению реки Дон

В мероприятии, которое возглавил губернатор донского региона Василий Голубев, также принял участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, который в свое время не просто поддержал инициативу донского региона, но и стал активно помогать в создании и продвижении дорожной карты. В обсуждении дорожной карты приняли участие представители научных кругов из организаций юга России, а также по видеосвязи высказались сенаторы из Совета Федерации.

Василий Голубев отдельно поблагодарил за адресную поддержку председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко и рассказал про достигнутые за год успехи: "Важная совместная работа, которую мы начали в прошлом году и в которой приняли участие федеральные министерства, ведомства, 15 российских регионов, дала ощутимый результат".

Напомним, дорожную карту еще 21 июля прошлого года утвердил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Она включает комплекс мероприятий, реализация которых будет направлена на оздоровление бассейна реки Дон и восстановление водных объектов.

Рациональное использование водных ресурсов будет гарантировать стабильное водоснабжение населения, развитие судоходства, поможет в орошении и снижении антропогенного воздействия на водную артерию.

На техническое перевооружение мелиоративных систем, которое позволит рационально использовать водные ресурсы, выделено порядка 8,7 млрд рублей. Донской магистральный канал тоже будет реконструирован в соответствии с планом мероприятий — на это предусмотрено 3,6 млрд рублей. Также будет рассмотрен вариант со строительством рыбоходного канала в обход Кочетовского гидроузла.

1 млрд 675 млн рублей власти региона выделили на реконструкцию и обновление научного центра аквакультуры "Взморье" АзНИИРХ и следующих рыбоводных заводов:

  • Донского осетрового;
  • Цимлянского;
  • Аксайско-Донского.

Около 40 млрд рублей будет потрачено на реконструкцию и возведение дополнительных комплексов очистных сооружений, которые относятся к донскому бассейну.

"Вопрос спасения Дона, рек донского бассейна, Цимлянского водохранилища, Азовского моря — это вопрос государственный, один из самых важных вопросов. То, что сегодня по поручению президента, правительства на основании предложений Ростовской и Волгоградской областей разработана программа, которая включает мероприятия на 105 млрд рублей, это очень серьезный шаг за год нашей совместной работы", — высказался Андрей Бочаров, отдельно отметив, что поддержка местных жителей дает силы и уверенность.

Василий Голубев напомнил, насколько важен сейчас этот труд, ведь экосистема донского бассейна — это будущее россиян, реки и земли должны достаться следующим поколениям не в больном состоянии:

"Это один из национальных проектов. А значит, он находится под сопровождением и под контролем президента. Принципиально важно, чтобы и через 100 лет эта река была такой же главной в этой части нашей страны — для 15 регионов".

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Автор: Ольга Лазарева
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