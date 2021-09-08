Иностранцы рассказали о русских традициях, которые приводят их в восторг

Иностранные туристы поделились впечатлениями о русских традициях, которые приводят их в восторг.

Практически все гости из-за рубежа говорят, что у русских есть вещи, похожие на колдовские обряды.

Одной из главных традиций считаются тосты. Иностранцев забавляет то, что перед каждой выпитой рюмкой крепких алкогольных напитков россияне произносят речь в честь кого-то или чего-либо.

Иностранцы отметили, что россияне трепетно относятся к хлебу, поэтому никогда не выбрасывают зачерствевшие кусочки в мусорное ведро. Но больше всего туристов удивляет традиция отмечать Старый Новый год 14 января.

Заморских гостей забавляют также некоторые русские традиции, например, приносить подарки, когда идёшь в гости, или мастерить поделки своими руками.

По словам многих иностранных гостей, они специально приезжают в Россию, чтобы посетить русскую баню. Также они отмечают заботливое отношение русских к пожилым людям.

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